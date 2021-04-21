С 30 апреля в Татарстане откроется пассажирская навигация по Волге и Каме. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

Так, из Казанского речного порта будут организованы рейсы до до Садовой с заходом в Студенец, до Печищ с заходом в Верхний Услон, до Ташевки и Шеланги. Из Казани теплоходы также отправятся в Кзыл-Байрак с заходами в Нижний Услон, Ключищи, Матюшино и Гребени.

При этом в майские праздники запланированы рейсы из Казани до Свияжска и скоростные линии в Болгары и Тетюши.

Также с 30 апреля теплоходы будут ходить из Набережных Челнов до Соколок, останавливаться он будет в Вишневке, Елабуге, Нижнекамске, Сентяк, Котловке, Свиногорье и Грахани.