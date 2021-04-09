Губернатор Самарской области встретился с волонтерами на игре «Крыльев Советов» с «Динамо»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с волонтерами благотворительной акции "Мы вместе" в ходе футбольного матча на стадионе "Солидарность Арена" в Самаре. "Крылья Советов" обыграли соперников из московского "Динамо" со счётом 2:0.

Вместе с горожанами за команду болел глава региона. Он пригласил матч по футболу 2300 добровольцев, а также пообщался с самыми активными из них.

Перед началом матча губернатор поблагодарил всех добровольцев, оказавших помощь жителям региона, которые оказались в трудной ситуации из-за последствий коронавируса.

Между таймами Азаров провел неформальную беседу с волонтерами и обсудил серьезные проблемы. Главным образом он отметил важность приглашения добровольцев на футбол и отметил, что волонтеры заслужили благодарность за их неимоверный труд в период пандемии.