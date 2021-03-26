На пресс-конференции замруководителя управления Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина рассказала, что коронавирусные ограничения могут снять в начале апреля.

«До конца марта у нас сезон ОРВИ сохраняется, мы будем мониторировать ситуацию. Но при этом увеличился процент нарушителей среди объектов. Также по темпам вакцинации будем мониторить, все в совокупности. В начале апреля можно будет прийти к какому-то решению, наши предложения мы направим в правительство республики», - отметила Любовь Авдонина.

Ранее, в Роспотребнадзоре сообщали, что открытые ночные клубы – это не первоочередный вопрос.

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