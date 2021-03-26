Днем ранее появились сообщения о том, что муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин сделал прививку от коронавируса. Но не «Спутник V», как всем, а «ЭпиВакКорона», которая еще не доступна населению. На пресс-конференции по эпидобстановке замминистра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков рассказал откуда взялась вакцина.

«Что касается муфтия — мы благодарны религиозным деятелям нашим, что они показывают пример собой, что вакцинируются, показывают, что это необходимо. То, что вчера происходило — это огромный плюс, мы надеемся, что многие последуют примеру наших деятелей. Муфтий, да действительно привился «ЭпиВакКорона», дабы не муссировать ситуацию. Вакцина приходила на исследование с запасом, которым его привили», - отметил Жаворонков.

Также спикер отметил, что разницы между двумя вакцинами нет никакой разницы. А для массовой вакцинации «ЭпиВакКорона» будет доступна в ближайшее время.

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