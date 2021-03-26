В Казани врачи провели сложную операцию, которая спасла жизнь доктору наук. У женщины было постоянное покашливание, появилась одышка, и поначалу подозревали, что она заразилась коронавирусом.

Но специалисты РКБ смогли разгадать таинственный недуг - у женщины опухоль перекрыла легкие, затрудняя дыхание. 11 лет назад пациентка перенесла пневмонию, и с тех пор покашливание стала ее постоянным спутником. Один из медиков сказал ей, что последствия пневмонии могут сохраняться на всю жизнь, а потому она и не спешила с жалобами в больницу. Но вот когда начала задыхаться, деваться было уже некуда.

В отделении торакальной хирургии № 2 провели по праву ювелирную операцию, опухоль располагалась в труднодоступном месте. Сейчас женщина идет на поправку.