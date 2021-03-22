В Татарстане на 22 марта зарегистрировали еще четыре случая смерти от последствий коронавируса. Об этом сообщает оперштаб региона.

Так, умерли двое мужчин 84, 82 и две женщины 74, 67 лет. Причины смерти установлены в результате экспертизы, вирус обнаружен.

С начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 402 случая смерти от ковида.

К другим новостям:

- «Страшнее человека зверя нет»: под Казанью несколько дней собака бегает со стрелой в голове.

- «Это глупое недоразумение!»: представители «Ак Барса» объяснили «выходку» болельщиков на игре с «Салаватом».