В Волгограде подходит к финалу громкий судебный процесс по "делу патологоанатомов", которые обвиняются в подмене органов погибшей роженицы Елены Мачкалян. Обвиняемым дали последнее слово.

Резонансная история произошла в начале 2017 года, расследование длилось почти полтора года, столько же идет суд. Обвиняемые врачи заявили в суде, что рассчитывают на полное оправдание. Прокуратура же запросила для бывшего патологоанатома региона Вадима Колченко 14 лет колонии строго режима, а для двух его коллег-женщин - по 3 года.

Никто из докторов виновными себя не считает.

На 2017 году беременную истекающую кровью 27-летнюю Елену с маточным кровотечением на 30 неделе беременности в течение недели возили из городской больницы в перинатальный центр и обратно. Не могли поставить верный диагноз. А после неудачных родов женщина впала в кому и скончалась.

Патологоанатомы при вскрытии заменили ей органы, чтобы причина смерти не была основанием для обвинения врачей в халатности. Сговор медиков обнаружился в мае 2018 года. Следствие считает, что Колченко подменял органы не только для того, чтобы занизить показатели материнской смертности в регионе, но и из корыстных побуждений - за определенную плату.

Приговор будет зачитан 31 марта.