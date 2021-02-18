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Новости Казани и РТ

Халяльный торговый центр построят в Казани в 2021 году

18.02.2021, 07:00 1 0 prokazan.ru
Он обойдется в 270 миллионов рублей

На пересечении Оренбургского тракта и улицы Халева в Казани в этом году будет построен новый торговый центр. Он будет соответствовать исламским канонам и называться Halal Guide Mall. 

Торговый центр обойдется в 270 миллионов рублей, проект вошел в число приоритетных на 2021 год, полный список опубликован в постановлении Кабмина РТ. Проект молла был одобрен еще в августе прошлого года, предполагается, что на территории объекта обустроят не только магазины с халяльной продукцией, но и откроют общепит, деловую площадку и площадку для семейного отдыха в соответствии с религиозными требованиями. 

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