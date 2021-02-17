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Фото: bloknot.ru

Роспотребнадзор Татарстана разрешил корпоративы на 23 февраля и 8 марта, но с оговорками

17.02.2021, 16:26 93 2 prokazan.ru
Санитарные врачи не рекомендуют проводить праздничные мероприятия в рабочих коллективах, но уже не так строго, как годом ранее. Корпоративы разрешили, но условно.
Условия проведения корпоративных праздников назвала пресс-секретарь Роспотребнадзора по РТ Миляуша Замалиева.
 
В пресс-службе главного республиканского санитарного ведомства отметили, что организовать праздник для коллег можно, если соблюдать правила. Корпоратив должен проводиться в официальном заведении общепита. Социальная дистанция между столами должна составлять не менее полутора метров, а заполнить банкетный зал рестораторы могут не более, чем на 70%. Только в этом случае риски будут минимизированы.
 
Практически требования можно реализовать достаточно легко: на банкете по случаю 23 февраля смогут присутствовать не более 100 работников одной фирмы или компании, на каждого должно приходиться не меньше 4 квадратных метров площади в банкетном зале.
 
Официанты, обслуживающие банкет, должны быть в масках и перчатках. По мере возможности и сами отдыхающие должны соблюдать дистанцию и масочный режим.
 
Ранее сервис SuperJob провел опрос, который показал, что как минимум 50% работодателей не собираются проводить корпоративы ни на 23 февраля, ни на 8 марта.
 
При этом компании, в которых работает от 100 до 1000 человек, стали лидерами по отказам от гуляний. Также не поддерживают идею устроить шумную вечеринку для сотрудников предприятия в сфере услуг (66% отказались). Против корпоративов выступили и промышленные предприятия (таких насчиталось 62%).
Праздники Татарстан Казань Общество
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комментарии

Горожанин
0
17 февраля 2021
17:06
На корпоративе маска не главное , главное презерватив.
Горожанин
0
17 февраля 2021
17:28
Ура , в Татарстан приходят дискаунтеры магазинов Магнит и Пятёрочка , популярные в Ульяновской и Самарской областях , в связи с понижением уровня жизни населения и там можно будет купить продукты по более низкой цене .

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