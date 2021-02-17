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ГУ МЧС по РТ

На пожаре в казанской многоэтажке погиб мужчина

17.02.2021, 02:00 69 1 prokazan.ru

Вчера ночью на пожаре в поселке Дербышки погиб мужчина: возгорание произошло в доме № 10 по улице Парковой. Сообщение о пожаре в 14-этажном доме поступило в 21:15. Приехав на место, пожарные установили, что горит квартира на последнем этаже. В 21:45 огнеборцы справились с пожаром, из горевшей квартиры эвакуировали мужчину. Однако в 21:59 пострадавший скончался в машине "скорой помощи".

Эвакуация из горевшей многоэтажки не производилась, так как задымления в подъезде не было из-за срабатывания система дымоудаления, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану. 

Напомним, вчера ночью больше тысячи казанцев внезапно остались без света. 

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Кот де Ивуар
0
17 февраля 2021
03:19
...

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