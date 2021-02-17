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В Казани мужчина избил жену из-за «внезапной» ревности

17.02.2021, 01:00 36 0 prokazan.ru

В Казани 45-летнего мужчину задержали по подозрению в избиении супруги. Сообщение об инциденте поступило от сотрудника медицинского учреждения: в больницу госпитализирована 46-летняя женщина, она рассказала, что ее избил муж. 

Правоохранители выехали по указанному потерпевшей адресу и задержали мужчину. Супруг женщины признался в содеянном. Подозреваемый сообщил, что в этот день они вместе с женой пили спиртное, в какой-то момент пара поссорилась. Из-за внезапной возникшей ревности мужчина избил супругу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", сообщает пресс-служба МВД Татарстана. 

Напомним, недавно вынесли приговор жительнице Татарстана, которая пришла жаловаться к свекру на мужа, но в итоге зарубила топором его самого. 

 

Криминал
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