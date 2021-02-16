Вчера в 18:40 напротив дома № 11 на улице Даурской под колеса автомобиля "Daewoo Nexia" попала 18-летняя девушка. Предположительно, пострадавшая перебегала дорогу в непредусмотренном для этого месте. От удара девушку отбросило на автомобиль "Ауди А3". Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мягких тканей и спины, закрытый перелом локтевого отростка локтевой кости, передает отделение пропаганды ОГИБДД УМВД по г. Казани.

В соцсетях появилось видео инцидента.

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