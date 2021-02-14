В воскресенье, 14 февраля, в центре Казани проходит согласованный митинг против репрессий и задержаний. Среди его организаторов - представители татарстанского отделения партии "Яблоко". Как сообщают очевидцы, присутствующие на мероприятии, представители партии пытались не допустить на площадку девушек с феминистскими плакатами. От девушек требовали покинуть площадку и скрутить плакаты, в конце концов, их удалось оттеснить за ограждение.

Добавим, что феминистки просили провести их митинг 5 марта, о нем пока ничего неизвестно. При этом, по разным данным, число участников нынешней акции составляет от 250 до 1000 человек, официальных данных пока нет.

UPD: сообщается, что митинг завершился. На подступах к площади Тысячелетия ранее были замечены группы силовиков.

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