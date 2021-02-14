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Феминисток пытались вытеснить с митинга 14 февраля в Казани

14.02.2021, 14:02 514 12 prokazan.ru

В воскресенье, 14 февраля, в центре Казани проходит согласованный митинг против репрессий и задержаний. Среди его организаторов - представители татарстанского отделения партии "Яблоко". Как сообщают очевидцы, присутствующие на мероприятии, представители партии пытались не допустить на площадку девушек с феминистскими плакатами. От девушек требовали покинуть площадку и скрутить плакаты, в конце концов, их удалось оттеснить за ограждение. 

Добавим, что феминистки просили провести их митинг 5 марта, о нем пока ничего неизвестно. При этом, по разным данным, число участников нынешней акции составляет от 250 до 1000 человек, официальных данных пока нет. 

UPD: сообщается, что митинг завершился. На подступах к площади Тысячелетия ранее были замечены группы силовиков.

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комментарии

Гараж
0
14 февраля 2021
14:07
Они там хотели познакомиться с командиром подводной лодки или дважды героем РФ или с майором КГБ.
Горожанин
3
14 февраля 2021
15:12
случайно попал на ваш сайт- удивлен,практически собран весь негатив я не узнал ничего интересного о казани,где столько интересных людей событий, видимо это ради моды или бездарности редакции
Обыватель
0
14 февраля 2021
15:21
Правильно, нечего противных самок пускать. Сегодня там собрались идейные геи и женщины только мешать будут
Горожанин
0
14 февраля 2021
15:30
В феминистической бригаде Клава Цевкин--впереди!
Горожанин
1
14 февраля 2021
16:09
Жывотные с бешенством матки.
Горожанин
1
14 февраля 2021
16:10
Лесбиянки сами придумали себе проблемы и сами теперь против них митингуют
Горожанин
1
14 февраля 2021
16:13
Просто Женьку никто не трахает, даже педик Обыватель более привлекателен, чем она. Это, конечно, накладывает отпечаток на содержание этой помойки, которую Вы по недоразумению приняли за источник информации
В ответ на комментарий пользователя
случайно попал на ваш сайт- удивлен,практически собран весь негатив я не узнал ничего интересного о казани,где столько интересных людей событий, видимо это ради моды или бездарности редакции
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Гараж
0
14 февраля 2021
16:14
Люди идут на митинге пообщаться, но и излить душевную боль. Людям больно из-за ЖКХ, неустройки. Большинство населения остались у разбитого корыта после перестройки. Им непривычно в новом эксперименте по экономике, с ними ведь поступают как с брёвнами. Они не защищены.Им больно и они идут туда хоть бы немного побыть вместе.
Горожанин
0
14 февраля 2021
16:19
Какая перестройка, протрезвей! Ещё дедушку Ленина вспомни, дурачок. Просто ленивый либеральный скот ищет виновных в том, что они не состоялись в жизни вместо того, чтобы работать
Гараж
0
14 февраля 2021
17:31
Очень трудно с работой, не у всех получается. Работа есть корочки не подходят . Люди не привыкли к рынку, а накопления совка высокомерно отобрали.
В ответ на комментарий пользователя
Какая перестройка, протрезвей! Ещё дедушку Ленина вспомни, дурачок. Просто ленивый либеральный скот ищет виновных в том, что они не состоялись в жизни вместо того, чтобы работать
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Горожанин
0
14 февраля 2021
19:54
Власти согласились на проведение митинга с одной целью, отвести в сторону происшествие с гибелью людей на Шамиевском предприятии, Минеханов уже дал команду заткнуться проверяющим
Горожанин
0
14 февраля 2021
21:11
Ага - чёрт!

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