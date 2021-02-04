Президент РТ Рустам Минниханов в ходе заседания межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях столицы Татарстана поручил довести до логического завершения проект по развитию Старо-Татарской слободы Казани.

Минниханов обратил внимание присутствующих на то, что развитие Старо-Татарской слободы поможет сформировать комфортное пространство для горожан и увеличить туристический поток.

- Это одно из самых ценных и красивых мест нашей столицы, - подчеркнул президент РТ. - Там расположено много ценных исторических объектов, которые нужно сохранить.