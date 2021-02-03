Координатор казанского штаба сторонников политика Алексея Навального Олег Емельянов рассказал, что отбывал арест с сыном депутата Госсовета: об этом телеграм-каналу "Mash Iptash" рассказал сам активист. Авторы телеграм-канала предполагают, что задержанным мог быть Максим Муратов - сын Равиля Муратова, бывшего первого заместителя премьер-министра РТ и экс-помощника главы региона.

При этом сам Равиль Муратов, судя по всему, на данный момент не является депутатом Госсовета республики - по крайней мере, информацию об этом на сайте ведомства нам обнаружить не удалось.

Напомним, что недавно активистка Наиля Муллаева рассказала о том, что ей пришлось пережить после задержания на митинге на митинге 31 января: по ее словам, это были "худшие сутки в ее жизни".