Председатель союза журналистов Татарстана, генеральный директор телерадиокомпании "Новый Век" Ильшат Аминов пожаловался на социальную сеть "TikTok". Телеведущий считает, что социальная сеть негативно влияет на молодежь, из-за чего те выходят на протесты.

«Мы видели призрак TikTok-революции в России. Они (молодежь - прим. ред.) все свое время проводят в соцсети. До недавнего времени TikTok был абсолютно аполитичной социальной сетью, где дети самовыражались, используя все возможности своих смартфонов. Призыв любых политиков к детям выходить на улицы — это безнравственный поступок. Какими бы благородными намерениями они ни прикрывались. Это акт политической педофилии», — заявил Аминов в программе "7 дней" на телеканале ТНВ.

Телеведущий считает, что школьников используют на протестах как "пушечное мясо" и полагает, что они сейчас нуждаются в защите. Аминов сослался на то, что перед протестами в социальных сетях появились ролики с инструкциями, как вести себя на митинге.

Напомним, несанкционированная акция в поддержку политика Алексея Навального прошла в Казани 23 января: корреспондент ProKazan Рамиль Акберов побывал на ней и даже был незаконно задержан.