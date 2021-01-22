Татарстанцам предстоит носить маски минимум до конца эпидемиологического сезона ОРВИ, то есть до конца марта. Об этом на брифинге рассказала заместитель главы Роспотребнадзора республики Любовь Авдонина.

По ее словам, сейчас в республике действует немного ограничений, в зависимости от того, как будет проходить вакцинация и расти или снижаться заболеваемость, к концу марта будет понятно, возможны ли дополнительные послабления.

"В части ношения масок это будет однозначно до конца марта - то есть окончания эпидсезона по заболеваемости ОРВИ. Но санитарными правилами данная мера предусмотрена до 1 января 2022 года. Поэтому все-таки будем смотреть, как пойдёт заболеваемость, эпидпроцесс. И пока еще говорить о каких-либо дополнительных послаблениях немножко рано - надо нарастить темпы иммунизации. Потому что 9 тысяч привитых на все наше население пока ещё недостаточно", - отметила Авдонина.

Напомним, на сегодняшний день в РТ выявлено 86 новых случаев коронавирусной инфекции в 22 районах республики, полностью прошли курс вакцинации от инфекции немногим более 1,8 тысячи человек. С начала недели в Татарстане началась массовая вакцинация, среди тех, кто поспешил сделать прививку, корреспондент ProKazan.ru. Он рассказал, как все происходило и какие он обнаружил последствия вакцинирования.