За сутки в Татарстане выявлено 86 новых случаев коронавируса в 22 районах. Такие данные на 22 января предоставили в оперативном штабе РТ.

Известно, что из 86 случаев только два завозные, остальные контактные. 31 человек был госпитализирован, остальные лечатся дома. Больше всего случаев выявлено в Казани - 20, 14 - в Набережных Челнах, автоград стабильно идет на втором месте по заболеваемости в РТ. По три случая за сутки зарегистрировано в Буинском, Зеленодольском и Чистопольском районах; по два - в Альметьевском, Нурлатском, Высокогорском, Сабинском, Нижнекамском и Рыбно-Слободском. По одному заболевшему прибавилось в Аксубаевском, Бавлинском, Алексеевском, Бугульминском, Елабужском, Верхнеуслонском, Кукморском, Камско-Устьинском, Тетюшском, Муслюмовском и Пестречинском районах РТ.

Больше всего среди заболевших по-прежнему граждан старше 60 лет: в категории от 60 до 70 за сутки выявили 26 случаев, от 70 до 80 - 13, от 80 до 90 - четыре случая. 10 человек, заразившихся коронавирусом, отмечено среди татарстанцев от 50 до 60 лет, 27 - от 30 до 50, четверо - от 18 до 30 и двое - до 18 лет.

Всего с начала пандемии в РТ зарегистрировано 12 275 случаев. Напомним, что на этой неделе в Татарстане стартовала массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Всего вакцину "Спутник V" получили уже 9 345 человек, полностью прошли курс вакцинации 1 876 татарстанцев.

Среди жителей РТ, которые в первые же дни пошли ставить прививку, оказался и журналист портала ProKazan.ru Рамиль Акберов. Он получил первую дозу вакцины и рассказал, как все проходило и почему после прививки ему было тяжело работать.