В Нижегородской области подростки забросали снежками вечный огонь. Информация и снимки появились в социальных сетях.

На кадрах видно, что в чаше потухло пламя, а очевидцы сообщили, что дети после этого убежали. Как выяснили журналисты портала progorodnn.ru, подростки могут избежать ответственности за содеянное. Об этом редакции рассказал юрист.

"Тут все зависит от возраста правонарушителей. Если подросткам еще нет 16-ти лет, их просто поставят на учет по делам несовершеннолетних. Если они старше 16-летнего возраста - тут речь уже пойдет об административной ответственности. Скорее всего в виде штрафа. Его сумму определят по обстоятельствам происшествия и его последствиям", - приводит издание слова юриста.

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