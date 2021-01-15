В Татарстане в ближайшие сутки вновь ожидается сильный снегопад. Об этом сообщает Гидрометцентр региона.

Так, с 22:00 15 января по 18:00 16 января, в субботу, ожидается сильный снег, метель с ухудшением видимости до 500-1000 м, сильный ветер порывами 15-17 м/с, а также снежные заносы на дорогах.

Также по информации Госавтоинспекции Казани на дорогах ожидается гололедица в связи с чем пешеходов и водителей просят быть внимательными и осторожными.

К слову, Казань, до сих пор стоит в пробках из-за нечищеных дорог, на 16:07 в городе пробки в 10 баллов, стоит в основном центр, у Ак-Барс Арены, на Амирхана, Чуйкова, Ершова, Вишневского, Техническая, Павлюхина, Аграрная.

К другим новостям:

- Утром 15 января Казань снова окутали пробки, а горожане не могут добраться до работы. Цены на такси, конечно же, взвинтили.