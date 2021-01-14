В социальных сетях разгорелись споры из-за кота между волонтерами и бывшими хозяевами животного. 12 января в поселке Васильево произошел пожар, в котором спасатели откачали кота. Животное в тяжелом состоянии находится в клинике, где, как уверяют волонтеры, его просто бросили бывшие хозяева. Пост о помощи животному появился в социальных сетях.

"Пушистый везунчик из Васильево стал котобомжом. 12 января во время пожара васильевские огнеборцы реанимировали 2-летнего кота Тишку. Но, увы, история спасания дымчатого "британца" пока не тянет на хэппи-энд. Хозяева отказались от Тишки, и оставили его в ветеринарной клинике. Состояние кота стабильно тяжелое - ему требуется стационарное лечение, нахождение в кислородном боксе, что также требует оплаты. Как только интоксикацию удастся снять, срочно нужен новый дом - на улице Тишка не выживет", - сообщил автор поста.

Неравнодушные татарстанцы уже начали собирать деньги на лечение четвероногого, однако в комментариях появилась хозяйка, отрицающая, что кота бросили.

"Мы не отказывались от кота, мы его хотим пристроить хотя бы на время, за лечение платить возможности нет, так же на дальнейшее лечение тоже финансов нет, мы сами не знаем где будем сегодня спать.

Если бы было где пожить некоторое время и была б возможность заплатить, мы бы его не бросили и не оставили...", - рассказала она.

Ранее пост с просьбой забрать пострадавшего питомца был опубликован в одной из местных групп.

В комментариях мнения пользователей о ситуации разделились: одни упрекают хозяев, другие сочувствуют им, третьи просто готовы приютить кота. Напомним, ранее в МЧС рассказали: в произошедшем пожаре хозяева обвинили самого кота: якобы он сходил в туалет за газовую плиту, а оттуда выскочил с горящим хвостом. Спасатели же считают, что причиной пожара стала детская шалость с огнем.

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