Ночью под Казанью загорелся "КАМАЗ", на котором выполнялись дорожные работы. Информация о происшествии появилась в социальных сетях. Сообщается, что инцидент произошел у села Высокая Гора (по другой информации - у поселка Куркачи).

Корреспондент портала обратился в ГУ МЧС по Татарстану за информацией о происшествии.

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