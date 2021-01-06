В Зеленодольском районе после пожара в доме нашли труп мужчины. Об этом сообщили в МЧС Татарстана.

Возгорание произошло утром 6 января, вызов поступил в ведомство около 6 утра. Горел частный деревянный дом в селе Нурлаты по адресу Хайруллина, 100. К моменту прибытия пожарных открытого горения не наблюдалось, однако было сильное задымление; позже выяснилось, что в доме горели старые вещи. В комнате на диване был обнаружен погибший мужчина, его личность пока не установлена. В 7:30 возгорание было полностью ликвидировано. Предварительно причиной пожара в МЧС называют неосторожность при курении.

Добавим, что всего за 5 января в Татарстане зарегистрировано 17 пожаров, пострадал один человек, погибли двое, спасен один житель РТ. За пять дней 2021 года в республике произошло уже 69 пожаров, в них погибли девять человек, пострадали трое и 20 были спасены.

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