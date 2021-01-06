В Казани вечером 5 января при пожаре погибла женщина. Об этом сообщили в МЧС Татарстана.

По информации ведомства, в 19:21 поступило сообщение о возгорании на улице Боевая. Пожар произошел в квартире на 9 этаже дома №163. В однокомнатной квартире находилась женщина 1949 года рождения, она погибла.

Площадь пожара составила 2 квадратных метра, сгорели вещи и мебель. Полностью ликвидировать возгорание удалось к 20 часам. Причину происшествия будут устанавливать специалисты.

Напомним, на днях пожар произошел буквально по соседству - в доме №145а по улице Боевой. Были спасены пять человек, в том числе дети.