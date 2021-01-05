В Татарстане на пожарах сегодня пострадали два человека. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС РТ.

Одно из возгораний произошло сегодня утром в Казани на улице Копылова. Около 10 утра в ведомство поступило сообщение о том, что с чердака дома №14 виден дым. Выяснилось, что горели вещи и проводка на техническом этаже, общая площадь пожара составила 1 квадратный метр. С этажа вывели пострадавшего мужчину.

Днем в селе Чепчуги Высокогорского района загорелась крыша частного дома по адресу Дружбы, 9. Всего огонь охватил площадь в 46 квадратных метров, пострадал мужчина 1948 года рождения. Причины обоих пожаров устанавливаются.

Добавим, что только за 4 января в Татарстане произошли семь пожаров, на которых пострадали двое и спасены пять татарстанцев. С начала года в РТ произошло более полусотни пожаров, в которых погибли восемь человек. Наиболее частой причиной гибели людей в огне в МЧС назвали неосторожность при курении.

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