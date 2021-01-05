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Фото пресс-служба МЧС РТ

При пожаре в Татарстане погиб пожилой охранник коттеджного поселка

05.01.2021, 09:39 78 0 prokazan.ru
Есть несколько версий произошедшего

Сегодня утром при пожаре в Лаишевском районе погиб пожилой мужчина. Об этом сообщили в МЧС Татарстана. 

По информации ведомства, сообщение о пожаре поступило в 6 утра из коттеджного поселка Камский Берег. На въезде загорелся деревянный одноэтажный домик охраны. Спустя час было ликвидировано открытое горение, еще через полчаса спасатели нашли на месте пожара тело мужчины 1949 года рождения, охранника поселка. 

На данный момент причина пожара устанавливается, рассматриваются такие версии, как неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации электрооборудования и неосторожность при курении.

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