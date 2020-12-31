Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей региона с наступающим Новым годом. Он поблагодарил всех медработников и тех, кто каждый день обеспечивает благополучие и безопасность населения.

«Уходящий год по-особенному сплотил нас, показал, что в республике живут неравнодушные, работящие люди, способные преодолевать любые трудности», - сказал Рустам Минниханов.

Также президент отметил, что в 2020 году прошел юбилей республики и напомнил, что 2021 год в Татарстане объявлен Годом родных языков и народного единства.

«Дорогие друзья, пусть наступающий год исполнит все самые мечты! Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Берегите друг друга! С Новым 2021 годом!», - заключил президент.

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