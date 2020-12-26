Специалисты сходится во мнении, что снизить риск заражения коронавирусом можно при помощи некоторых продуктов. Об этом пишет DailyMail со ссылкой на исследования.

Так, ученые назвали простые продукты, которые влияют на течение коронавируса. Это морская капуста, кефир, темный шоколад, виноград и тунец. Указанные продукты содержат соединения, снижающие риск заболевания коронавирусом.

Другим полезным продуктом, способным надежно укрепить ваш иммунитет и продлить годы жизни является «золотое молоко» (напиток на основе молока и куркумы, оказывающий благотворное влияние на организм).



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