В Казани прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении 27-летнего и 29-летнего местных жителей. Их обвиняют в жестоком избиении жителя Саратова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По версии следствия, в конце мая 2020 года молодые люди с двумя подельниками и другими неустановленными лицами на улице Декабристов напали и избили на 35-летнего прохожего. Также испортили его машины марки «BMW», - говорится в сообщении.

В результате преступных действий потерпевшему – жителю Саратова, который был в Казани на заработках, причинены тяжелые травмы. Ущерб машине составил более 200 тысяч рублей.

Обвиняемые признали свою вину частично. На данный момент уголовное дело направлено в суд Казани. Также продолжается розыск соучастников, в отношении остальных уголовное дело выделено в отдельное производство.

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