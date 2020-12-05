Власти Северной Кореи публично расстреляли мужчину, который нарушил ограничения, введенные из-за коронавируса. Ранее существующие карантинные меры были усилены до «чрезвычайно карантинных мер сверхвысокого уровня». Об этом пишет Radio Free Asia.

«Публичный расстрел был устроен для того, чтобы напугать жителей в приграничной зоне. Приговоренным был мужчина 50 лет, обвиненный в контрабанде с китайскими деловыми партнерами через границу, которая была закрыта почти с начала года», - пишет издание.

Также сообщается, что в Северной Корее нет коронавируса, но власти все равно ввели строгие меры для предотвращения его распространения, в городах и округах отменены культурные мероприятия и введен запрет на поездки между провинциями.