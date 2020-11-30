«Наша новая карта «Открытие-Аэрофлот» Mastercard на сегодняшний день предлагает, пожалуй, самую интересную на рынке программу лояльности для часто летающих пассажиров, - говорит Игорь Гайдаржи, вице-президент, заместитель директора департамента CVM банка «Открытие». - Разрабатывая этот продукт, мы ориентировались на потребности наших клиентов из числа заядлых путешественников. Таким клиентам важно не только начисление премиальных миль, но и наличие сервисов, которые позволят путешествовать выгодно и с комфортом. Наша цель – стать банком №1 для путешественников в России. И карта «Открытие - Аэрофлот» - очередной шаг в этом направлении».
Банк «Открытие» запустил кобрендовые карты MasterCard «Аэрофлот» с повышенным начислением миль
30.11.2020, 11:00 0
Банк «Открытие» запустил новый карточный продукт для путешественников – «Открытие Аэрофлот». Клиенты банка могут получить до 2 миль в программе лояльности «Аэрофлота» за каждые 60 рублей, потраченные по карте.
Одним из ключевых преимуществ нового кобренда является целый ряд эксклюзивных предложений, включая бесплатную парковку на срок до 14 суток и скидку 10% в магазинах Duty Free в аэропорту «Шереметьево», а также сервис Flight Delay Pass, который обеспечивает доступ в бизнес-залы крупнейших аэропортов мира в случае задержки рейса.
Владельцы новых карт со статусом «Премиум» могут без комиссий снимать наличные в любых банкоматах по всему миру, а также оформить для себя и близких бесплатную страховку для путешественников, получить скидку на такси и прокат автомобилей, воспользоваться эксклюзивными предложениями от партнеров банка и другими преимуществами.
Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
читайте также:Банк «Открытие» представляет бизнес-шоу «Цифровая эволюция бизнеса»
Актриса сериала ТНТ «Идеальная семья» Софья Лукьянова: моя реальная семья очень похожа на сериальную
Клиенты «Открытия» получили свыше 63 миллионов рублей дохода по стратегии доверительного управления
Почти половина жителей ПФО в 2021 году хочет увеличить доходы, а треть - сменить работу
От почтовых голубей до мессенджеров: как росла скорость общенияПоказать больше...
Банк «Открытие» запустил для предпринимателей акцию «Добро пожаловать»
В «Черную пятницу» татарстанцев ждет супербыстрый шопинг
«Открытие» реализовал проект персонализированного подбора страховки при выдаче кредитных продуктов
Билайн Бизнес создает онлайн-карту российских предпринимателей
Билайн в Казани продолжает развивать технологию eSIM
Банк «Открытие» предложил рефинансирование ипотеки по ставке 7,5%
Банк «Открытие» расширил возможности Центра информационной безопасности
С нами Спаситель! Премьера трейлера и постера комедии «Реальные пацаны против зомби»
Открытие Research: российский автомобильный рынок из-за пандемии по итогам 2020 года упадет на 15%
Билайн меняет операционную модель развития сети для реализации новой клиентоцентричной стратегии
Банк «Открытие»: более трети опрошенных жителей ПФО начали копить деньги во время пандемии
Банк «Открытие» снизил тарифы в два раза на расчеты таможенной картой
Абоненты Билайн смогут узнать, кто им звонит, без установки приложения
Yota и ЛитРес запускают сервис «Yota Книги»
Вам тоже пришла по почте таинственная чёрная коробка? Объясняем, при чём тут сериал «Фантом» на ТВ-3
Банк «Открытие» запустил для предпринимателей акцию «Добро пожаловать»
В «Черную пятницу» татарстанцев ждет супербыстрый шопинг
«Открытие» реализовал проект персонализированного подбора страховки при выдаче кредитных продуктов
Билайн Бизнес создает онлайн-карту российских предпринимателей
Билайн в Казани продолжает развивать технологию eSIM
Банк «Открытие» предложил рефинансирование ипотеки по ставке 7,5%
Банк «Открытие» расширил возможности Центра информационной безопасности
С нами Спаситель! Премьера трейлера и постера комедии «Реальные пацаны против зомби»
Открытие Research: российский автомобильный рынок из-за пандемии по итогам 2020 года упадет на 15%
Билайн меняет операционную модель развития сети для реализации новой клиентоцентричной стратегии
Банк «Открытие»: более трети опрошенных жителей ПФО начали копить деньги во время пандемии
Банк «Открытие» снизил тарифы в два раза на расчеты таможенной картой
Абоненты Билайн смогут узнать, кто им звонит, без установки приложения
Yota и ЛитРес запускают сервис «Yota Книги»
Вам тоже пришла по почте таинственная чёрная коробка? Объясняем, при чём тут сериал «Фантом» на ТВ-3
комментарии