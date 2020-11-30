Банк «Открытие» запустил новый карточный продукт для путешественников – «Открытие Аэрофлот». Клиенты банка могут получить до 2 миль в программе лояльности «Аэрофлота» за каждые 60 рублей, потраченные по карте.

Одним из ключевых преимуществ нового кобренда является целый ряд эксклюзивных предложений, включая бесплатную парковку на срок до 14 суток и скидку 10% в магазинах Duty Free в аэропорту «Шереметьево», а также сервис Flight Delay Pass, который обеспечивает доступ в бизнес-залы крупнейших аэропортов мира в случае задержки рейса.

Владельцы новых карт со статусом «Премиум» могут без комиссий снимать наличные в любых банкоматах по всему миру, а также оформить для себя и близких бесплатную страховку для путешественников, получить скидку на такси и прокат автомобилей, воспользоваться эксклюзивными предложениями от партнеров банка и другими преимуществами.

«Наша новая карта «Открытие-Аэрофлот» Mastercard на сегодняшний день предлагает, пожалуй, самую интересную на рынке программу лояльности для часто летающих пассажиров, - говорит Игорь Гайдаржи, вице-президент, заместитель директора департамента CVM банка «Открытие». - Разрабатывая этот продукт, мы ориентировались на потребности наших клиентов из числа заядлых путешественников. Таким клиентам важно не только начисление премиальных миль, но и наличие сервисов, которые позволят путешествовать выгодно и с комфортом. Наша цель – стать банком №1 для путешественников в России. И карта «Открытие - Аэрофлот» - очередной шаг в этом направлении».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.