Родители 5-летнего ребенка в Казани лечили стоматит уличной грязью

В пресс-службе детской Республиканской клинической больницы рассказали ужасную историю про 5-летнего ребенка. Он попал к стоматологу с температурой 37,5, которая не спадала третий день, при этом малыш не мог открыть рот.

«При осмотре были выявлены многочисленные гнойные язвы. Пообщавшись с родителями, врач выяснила, что язвы они лечили с помощью уличной грязи. Этот способ они вычитали в интернете», - говорится в сообщении.

Температура у ребенка – следствие инфекции, которую занесли необычным методом лечения, именно она усугубила стоматит. Лечение продлилось две недели, ребенку изменили даже рацион питания. После таких историй, врачи призывают родителей не заниматься самолечением и сразу обращаться к специалистам.

Ранее мы рассказывали историю о том, как врачи ДРКБ спасли маленькую девочку с кровоизлиянием.