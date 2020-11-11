Врачи ДРКБ Татарстана спасли 5-летнюю девочку с кровоизлиянием

Игра в мяч для 5-летней девочки обернулась тяжелой травмой глаза. Врачи ДРКБ Татарстана спали малышку.

«Удар мяча был настолько сильный, что произошло кровоизлияние. У ребенка кровь долго держалась в передней камере, но благодаря своевременно начатому лечению, она рассосалась. Поздно начатое лечение подобных травм с кровью в передней камере, очень часто ведут к таким тяжелым осложнениям как, повышение внутриглазного давления», - сообщается на странице больницы.

При этом очень важно длительное время наблюдаться у врача, чтобы ситуация вновь не повторилась.

Напомним, врачи детской республиканской клинической больницы спасли ребенка из Марий Эл с редким заболеванием.