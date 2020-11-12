Российский иммунолог назвал особенности бессимптомного протекания коронавируса

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок назвал особенности бессимптомного течения коронавируса и рассказал, опасны ли они.

«При бессимптомном протекании коронавируса инфекция попадает в организм человека, некоторое время живет на слизистой. Позже иммунная система вырабатывает антитела и уничтожает ее. Именно поэтому бессимптомное заражение вирусом не опасно для человека», - отметил эксперт.

Также специалисты сообщают, что выявить у себя коронавирус в случае бессимптомного течения можно только при помощи тестов. Но регулярное проведение тестов неэффективно и может привести к крупным тратам, поэтому тестирование нужно проходить только после контакта с заболевшим.

При этом испанские ученые выяснили, что более чем у 80% больных ковидом отмечается дефицит витамина D и чаще всего у мужчин.