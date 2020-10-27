Американский боксер Миллер бросил вызов россиянину Гассиеву

27 октября американский боксер Миллер записал видеообращение, в котором бросил вызов россиянину Мурату Гассиеву. Об этом сообщают «Известия».

«Скоро я буду в России! Я слышал про Гассиева! Парень, я слежу за тобой, готовь задницу, потому что большой мальчик вернулся! Он вернулся!», - сказал боец.

Двукратный чемпион мира по версиям IBF (2016–2018) и WBA (2018) Гассиев уже должен был встретиться на ринге с американцем, который угрожал россиянину «закупаться лекарствами» перед боем. Речь идет о Кевине Джонсоне, однако потом он отказался от поединка, объяснив это проблемами с документами.