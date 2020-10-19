Волжско-Камский заповедник в Татарстане закрыли для посещения из-за коронавируса

В Татарстане из-за коронавируса закрыли для посещения Волжско-Камский заповедник. Об этом сообщили на сайте дендрария.

«С 10 октября дендрарий заповедника и музей природы закрыты для посещения. Приостанавливается экскурсионная деятельность в дендрарии и музее природы, проведение фотосессий и свободное посещение объектов заповедника. Это связано с ограничительными мерами в связи с коронавирусом», - говорится в сообщении.

Напомним, число жертв коронавируса в Татарстане приближается к сотне. Подтверждено еще две ковидных смерти.