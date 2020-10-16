Женщина из Самары родила ребенка, завернула его в пакет и оставила в квартире умирать

Следователи Самары возбудили уголовное дело в отношении 34-летней местной жительницы. Ее подозревают в покушении на убийство новорожденного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Самарской области.

«13 сентября женщина самостоятельно родила ребенка в своей квартире, потом завернула его в пакет и оставила одного. Малыша обнаружила родственница подозреваемой, которая пришла к ней и принесла продукты. Она вызвала скорую и полицию. На данный момент ребенок в больнице», - говорится в сообщении.

При этом подозреваемая рассказала, что оставила ребенка потому что решила, что он родился мертвый. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, жительница Урала полгода прятала новорожденную дочь в шкафу. Ребенок в тяжелом состоянии.