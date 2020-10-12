Очевидцев ДТП с велосипедистом ищут в Казани

В Казани сотрудники госавтоинспекции разыскивают очевидцев ДТП с 14-летним велосипедистом. Об этом сообщает мэрия столицы Татарстана.

«10 октября в 14:00 напротив дома №13 по улице Аббасова неустановленный водитель сбил велосипедиста, который проезжал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель с места ДТП скрылся», - говорится в сообщении.

В результате ДТП мальчик получил ушиб левой кисти и закрытый перелом левой ключицы.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам: +7(843)533-38-15, +7(843)533-38-48.

Напомним, в Татарстане мужчина кидался под колеса грузовиков.