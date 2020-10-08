Пропусков, как прежде не будет: пресс-секретарь президента Татарстана о ситуации с коронавирусом

Пресс-секретарь президента Татарстана Лилия Галимова сообщила, что в регионе не планируют возвращать пропуска, как это было при действующем режиме самоизоляции. Ее слова цитирует оперштаб.

«На сегодняшний день вопрос возвращения пропусков не обсуждается. Ситуация в европейских странах стремительно ухудшается из-за чего местные власти вводят ограничения. Чтобы такого не произошло в Татарстане жителям нужно строго соблюдать масочный режим и держать социальную дистанцию», - сказала Лилия Галимова.

Напомним, в Татарстане 8 октября зарегистрировали 31 случай заражения коронавирусом. Число заболевших впервые за несколько месяцев превысило 30 человек.