Врач-инфекционист посоветовала людям с симптомами ОРВИ самоизолироваться

Врач-инфекционист израильской больницы Галина Гольцман посоветовала людям с симптомами ОРВИ назначать тест на коронавирус и самоизолироваться.

«Если мне звонят пациенты с симптомами ОРВИ, кашлем, высокой температурой, потерей обоняния, я советую им как можно скорее назначать тест на коронавирус, самоизолироваться и сдавать анализ - дома или ехать на личной машине на специальный пункт проверки. До того момента, пока не получен ответ, необходимо оставаться в изоляции», - цитирует врача РИА Новости.

Также тем, кто испытывает проблемы с дыханием и другие признаками воспаления легких, нужно срочно обращаться в больницу.

Напомним, в Роспотребнадзоре по Татарстану рассказали о возможности введения новых ограничений в республике.