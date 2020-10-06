Вместе просили милостыню: в Казани осудят пенсионера, который убил «боевую подругу»

Следователи Татарстана завершили расследование уголовного дела в отношении 60-летнего жителя Казани. Он обвиняется в убийстве 58-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

«По версии следствия, в 2020 году в Казани мужчина и женщина в течение нескольких месяцев вместе просили милостыню. Позже между ними произошел конфликт: мужчина обвинил потерпевшую в хищении 3 тысяч рублей. При это запрещал ей приходить за милостыней. 14 августа пьяный обвиняемый увидел спящую потерпевшую и ударил ее ножом в шею», - говорится в сообщении.

Злоумышленник признал свою вину, на данный момент он находится под стражей. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Напомним, подросткам из Татарстана, убившим таксиста, избрали меру пресечения.