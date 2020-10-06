Стала известна причина смерти известного телеведущего Ильфата Абдрахманова из Татарстана

О причинах смерти известного ведущего Ильфата Абдрахманова рассказала его сестра Фирая Абдрахманова. Он умер точно не от коронавируса.

«У него астма, эмфизема легких, в больницу практически не обращался. Несколько дней назад его отправили к врачу, приезжала «скорая». В больнице он был под кислородом трое суток. Умер от нехватки кислорода», - цитирует сестру ведущего портал "События".

При этом она рассказала, что Ильфата Ибрагимовича сначала отвезли в инфекционку, взяли там анализы на коронавирус и сделали томографию. После этого перевели в городскую больницу в отделение пульмонологии.

Напомним, коллега Ильфата Абдрахманова возмутился организацией похорон. Тело ведущего везли в обшарпанной повозке, среди метёлок и вёдер.