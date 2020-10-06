Тело в обшарпанной повозке с мётлами и вёдрами: ведущий из Татарстана возмутился похоронами коллеги

Телеведущий Татарстанского телевидения Михаил Любимов возмутился организацией похорон коллеги Ильфата Абдрахманова, которые прошли в понедельник. Недовольство он описал на странице в «Инстаграм», приложив фотографию.

«Знаете, кто лежит в этой затрапезной, обшарпанной повозке для перевозки в лучшем случае мебели? Ильфат Абдрахманов. Золотой голос республики. Легенда нашего телевидения. Вперемешку с мётлами, лопатами и ведром. Не заслужил, не дослужился...», - написал Михаил Любимов.

Также он отметил, что точно не так должны провожать в последний путь человека, который всю жизнь отдал любимой профессии.

«Кому-то должно быть стыдно и точно не родственникам», - заключил ведущий.

Напомним, известный татарстанский ведущий скончался в ночь на 4 октября. Ему было 58 лет.