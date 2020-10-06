Доставили в больницу в коме: жительницу Татарстана спасли врачи РКБ

Врачи РКБ буквально спасли жительницу Татарстана. Женщина обратилась в Алькеевскую больницу, когда ей совсем было плохо – она не могла ходить, в учреждении пациентка практически сразу впала в кому. Об этом сообщается на странице учреждения в «Инстаграм».

«В связи с тяжелым состоянием женщины принято решение о транспортировке в РКБ. В коме ее доставили на вертолете, врачи стабилизировали ее состояние и вывели из комы через три дня. Тогда пациентке сообщили, что у нее отказывает печень и если не сделать пересадку, она не проживет и года», - говорится в сообщении.

Подходящий орган долго искать не пришлось, уже через несколько месяцев жительнице Татарстана сделали операцию. Пациентку удалось спасти, печень прижилась. Теперь она должна наблюдаться у врачей и следить за питанием и здоровьем.

Напомним, жителя Тольятти спасли врачи из Татарстана. От него отказались все хирурги.