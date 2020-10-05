У нескольких игроков казанского «Ак-Барса» обнаружены симптомы ОРВИ

Перед матчем «Ак-Барс» - «Салават Юлаев» появилась информация, что несколько игроков казанской команды не выйдут на лед из-за подозрения на коронавирус. Они сейчас ждут результаты анализов.

При этом официального подтверждения, что игроки заболели нет. При этом, болельщики «Ак-Барса» надеются на победу в сегодняшнем матче, так как до этого команда уже несколько раз проигрывала. Также в соцсетях сообщается, что в уфимском «Салавате Юлаеве» не все гладко.

На лед в этот раз не выйдут финские легионеры команды Метсола, Хартикайнен, Гранлунд, Маннинен.

При любом раскладе матч состоится 5 октября в 19:00.

Ранее, в оперштабе Татарстана сообщили, что за сутки в регионе зарегистрировали две новые смерти от вируса.