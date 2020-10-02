Более 46 млн рублей заработал бизнесмен на нелегальной заправке в Татарстане

Полицейские Татарстана возбудили уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство» в отношении бизнесмена, который открыл заправку без лицензии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

«Установлено, что с июля 2019 года по сентябрь 2020 года индивидуальный предприниматель держал заправку без лицензии. В результате чего он заработал более 46 млн рублей», - говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается, теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Напомним, в Татарстане сотрудницу Ростехнадзора будут судить за взятку.