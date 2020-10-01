Бил спящего товарища ножом: жителя Казани обвиняют в покушении на убийство

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя Казани. Его обвиняют в покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Татарстану.

«По версии следствия, 7 июля 2020 года в одном из домов по улице Сафиуллина обвиняемый выпивал в компании товарищей. В какой-то момент мужчина хватил нож и стал бить спящего потерпевшего. Злоумышленника остановила подруга мужчины и вызвала скорую», - говорится в сообщении.

Как оказалось, ранее обвиняемый привлекался к уголовной ответственности, в том числе за убийство. Он признал свою вину. На данный момент мужчина находится под стражей. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Напомним, троих подростков обвиняют в убийстве таксиста.