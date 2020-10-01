Вечером 30 сентбяря в Казани насмерть сбили пенсионера

Вечером на улице 2-ая Азинская в Казани водитель насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД УМВД России по городу.

«По предварительным данным, 38-летний водитель машины «Шкода» сбил 60-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте», - говорится в сообщении.

В результате ДТП мужчина скончался. На видео, которые опубликовали очевидцы, видно, что погибший переходил дорогу прямо над надземным переходом.

На данный момент обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, не так давно в Казани произошло похожее ДТП. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте, от удара машины ему оторвало ногу.