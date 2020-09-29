ГИБДД Татарстана переходит в усиленный режим работы

Госавтоинспекция МВД по Татарстану усиливает работу по выявлению нарушителей из-за роста количества ДТП, погибших и пострадавших в них людей. Только за 25 дней сентября на дорогах Татарстана погибло 32 человека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Основные виды ДТП – это наезды на пешеходов, особенно вечером и ночью и выезд на «встречку» и опрокидывание», - говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД будут чаще проверять водителей на трассе, а в городах и районах проводить рейды по выявлению нарушителей. Особое внимание сотрудники будут обращать на пресечение нарушений, влекущих ДТП с тяжкими последствиями (алкогольное опьянение, езда без прав, выезд на «встречку», нарушения перевозки детей и игнорирование ремней безопасности).

Напомним, у метро "Дубравная" водитель сбил 73-летнего пенсионера. От удара у пешехода оторвало ногу.