Жительница Казани поборется за обложку Cosmopolitan и полмиллиона рублей на реалити-шоу «Модель XL»

37-летняя жительница Казани Региона Бочарова примет участие во втором сезоне реалити «Модель XL» (16+) на телеканале «Ю». Об этом сообщили в пресс-службе канала.

«Регина стала одной из 12 участниц второго сезона проекта. Остальные девушки на проекте уже успели назвать ее «Начальницей» за деловой нрав и руководящую должность. Девушка мечтала стать актрисой, но работает топ-менеджером в сетевом маркетинге. Она весит 91 кг, рост 175 см», - сообщили в пресс-службе.

Суть реалити в том, что 12 участниц, которых выбрало звездное жюри (Анфиса Чехова, Екатерина Скулкина, Николай Овечкин и Валентин Сафин) поселятся в доме моделей и будут принимать участие в разных фотосессиях, мастер-классах и испытаниях от экспертов моды. Победитель проекта получит возможность появиться на обложке Cosmopolitan и полмиллиона рублей.

Напомним, на Первом канале в шоу "Вечерний Ургант" выступила казанская группа "Dabro".